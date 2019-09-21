Подсказки Федерера помогли Надалю обыграть Раонича на Кубке Лэйвера

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал победу над канадцем Милошем Раоничем со счётом 6:3, 7:6 (7:1) в матче Кубка Лэйвера, который проходит в Женеве (Швейцария).
Продолжительность поединка составила 2 часа 8 минут. Надаль 2 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Раонича 13 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 9.
В ходе поединка Надалю активно помогал советами партнёр по сборной Европы Роджер Федерер. Во втором сете Раонич взял гейм на подаче соперника. В паузе после проигранного розыгрыша Надаль обсуждал с Федерером тактику на остаток сета. Швейцарец посоветовал почаще выходить к сетке и «крутить и укорачивать, как в старые времена».
Видео можно посмотреть в «твиттере» Кубка Лэйвера.
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