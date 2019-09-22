Зверев — о советах Федерера и Надаля: отключал мозг и делал то, что мне говорили

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от выступления на Кубке Лэйвера в составе сборной Европы. Шестой номер мирового рейтинга отметил важность советов, которые ему дают швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль в ходе поединка.
«У меня два замечательных тренера: один находился на корте, другой сидел у боковой линии. Они говорили мне, что делать в каждом розыгрыше. Это было идеально. Я мог ненадолго отключать свой мозг и делать то, что мне говорили. Надаль и Федерер — два величайших теннисиста за всю историю. Я буду слушать их и дальше», — приводит слова Зверева Tennis World USA.
Стоит отметить, что помощь Надаля и Федерера не помогла немцу победить во второй игровой день Кубка Лэйвера. Зверев уступил американцу Джону Иснеру со счётом 7:6 (7:2), 4:6, [1:10].
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