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Федерер и Циципас уступили Иснеру и Соку. Сборная мира лидирует на Кубке Лэйвера

Федерер и Циципас уступили Иснеру и Соку. Сборная мира лидирует на Кубке Лэйвера
Теннис / ATP 0

После стартового матча третьего игрового дня Кубка Лэйвера произошла смена лидера. Американцы Джон Иснер и Джек Сок, выступающие за сборную мира, одолели швейцарца Роджера Федерера и грека Стефаноса Циципаса из команды Европы со счётом 5:7, 6:4, [10:8].

Продолжительность поединка составила 1 час 48 минут. На счету американского дуэта 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. Федерер и Циципас 5 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 8.

Сборная мира, долгое время уступавшая в счёте, вышла вперёд – 8-7.

Стоит отметить, что в матче должен был принять участие испанец Рафаэль Надаль, однако он снялся с поединка из-за травмы запястья и его заменил Циципас.

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