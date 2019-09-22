Федерер и Циципас уступили Иснеру и Соку. Сборная мира лидирует на Кубке Лэйвера
После стартового матча третьего игрового дня Кубка Лэйвера произошла смена лидера. Американцы Джон Иснер и Джек Сок, выступающие за сборную мира, одолели швейцарца Роджера Федерера и грека Стефаноса Циципаса из команды Европы со счётом 5:7, 6:4, [10:8].
Продолжительность поединка составила 1 час 48 минут. На счету американского дуэта 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. Федерер и Циципас 5 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 8.
Сборная мира, долгое время уступавшая в счёте, вышла вперёд – 8-7.
Стоит отметить, что в матче должен был принять участие испанец Рафаэль Надаль, однако он снялся с поединка из-за травмы запястья и его заменил Циципас.
- 22 сентября 2019
-
15:21
-
15:05
-
14:39
-
14:23
-
14:19
-
14:07
-
13:44
-
13:03
-
12:40
-
12:05
-
11:33
-
09:41
-
07:46
-
00:24
-
00:02
- 21 сентября 2019
-
23:33
-
22:38
-
22:21
-
21:49
-
21:27
-
21:07
-
20:35
-
20:21
-
20:07
-
19:43
-
19:08
-
18:57
-
18:24
-
18:11
-
17:55
-
17:14
-
16:56
-
16:45
-
15:42
-
14:14
Партнерский контент