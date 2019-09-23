Четвертьфиналистка «Ролан Гаррос»-2019 показала сопернице в Ухане средний палец

Хорватская теннисистка Петра Мартич в матче первого круга турнира в Ухане (Китай) показала средний палец своей сопернице — представительнице Франции Кристине Младенович.

Во втором сете Мартич, совершив невынужденную ошибку, продемонстрировала неприличный жест в сторону Младенович. Скорее всего, этот жест был адресован команде француженки, которая аплодировала после ошибок Петры.

Младенович жест не заметила, однако её команда обратила на это внимание. Затем Кристина пошла жаловаться судье. Но главный арбитр никак не отреагировал на этот эпизод, поскольку не видел сам момент.

Действующей чемпионкой соревнований в Ухане является теннисистка из Беларуси Арина Соболенко. В финале прошлогоднего розыгрыша она одолела представительницу Эстонии Анетт Контавейт — 6:3, 6:3.