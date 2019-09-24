Новозеландская теннисистка скоропостижно скончалась в США

23-летняя новозеландская теннисистка Каролина Льюис скоропостижно скончалась во время визита в Вашингтон (США), сообщает TVNZ. Причины смерти не уточняются. Каролина — племянница финалиста Уимблдона-1983 Криса Льюиса и сестра Джейд Льюис, которая также является теннисисткой.

Она играла в теннис за Университет Канзас Стейт и получила диплом по курсу «Журналистика и коммуникации».

«Каролину любило так много людей. Она оказала влияние на всех. Она была исключительной дочерью, сестрой и подругой. Она всем дарила свет. Когда мы были вместе, не было и момента без улыбок и смеха», — сказала Джейд Льюис.

В 2018 году Джейд Льюис получила уайлд-кард в основную сетку турнира в Окленде (Новая Зеландия), где в первом круге проиграла представительнице Словакии Виктории Кужмовой со счётом 4:6, 3:6. В 2017 году на этих же соревнованиях она в стартовом раунде проиграла американке Винус Уильямс.

