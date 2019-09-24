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Кудерметова впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-10 рейтинга WTA

Кудерметова впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-10 рейтинга WTA
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором круге турнира в Ухане (Китай) установила личный рекорд.

22-летняя спортсменка обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 2:6, 6:3, 6:4. Для уроженки Казани эта победа стала первой над игроками из топ-10 рейтинга WTA. Напомним, в 2018 году Кудерметова проиграла шестой ракетке мира чешке Каролине Плишковой на турнире в Штутгарте (Германия).

За выход в четвертьфинал Вероника поспорит с представительницей Хорватии Петрой Мартич.

На текущий момент Кудерметова занимает 45-е место в рейтинге WTA, Бенчич — 10-е.

Действующей чемпионкой соревнований в Ухане является теннисистка из Беларуси Арина Соболенко. В финале прошлогоднего розыгрыша она одолела эстонку Анетт Контавейт — 6:3, 6:3.

Кудерметова сенсационно обыграла Бенчич во втором круге турнира в Ухане
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