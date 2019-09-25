Кузнецова проиграла украинке Свитолиной в 1/8 финала турнира в Ухане

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, пробившаяся в основную сетку турнира в Ухане (Китай) через квалификацию, не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв представительнице Украины Элине Свитолиной, посеянной под третьим номером, со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.



Светлана ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и взяла 1 гейма на подаче соперницы. На счету Элины 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.



За выход в полуфинал соревнований в Ухане с призовым фондом $ 2 828 000 Свитолина поспорит с победительницей матча Ван Цян (Китай, 8) — Элисон Риске (США).



Ухань. Женщины. Третий круг

Елена Рыбакина (Казахстан, WC) — Симона Халеп (Румыния, 4) — 5:4, отказ Халеп.

Кузнецова вышла в третий круг крупного турнира в Ухане