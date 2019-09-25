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Кузнецова проиграла украинке Свитолиной в 1/8 финала турнира в Ухане

Кузнецова проиграла украинке Свитолиной в 1/8 финала турнира в Ухане
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, пробившаяся в основную сетку турнира в Ухане (Китай) через квалификацию, не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв представительнице Украины Элине Свитолиной, посеянной под третьим номером, со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Светлана ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и взяла 1 гейма на подаче соперницы. На счету Элины 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Ухане с призовым фондом $ 2 828 000 Свитолина поспорит с победительницей матча Ван Цян (Китай, 8) — Элисон Риске (США).

Ухань. Женщины. Третий круг
Елена Рыбакина (Казахстан, WC) — Симона Халеп (Румыния, 4) — 5:4, отказ Халеп.

Ухань. 3-й круг
25 сентября 2019, среда. 07:15 МСК
Светлана Кузнецова
69
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Элина Свитолина
3
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Ухань. 3-й круг
25 сентября 2019, среда. 06:00 МСК
Симона Халеп
6
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
4 		   
5 		   
         
Елена Рыбакина
50
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Кузнецова вышла в третий круг крупного турнира в Ухане
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