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Кузнецова вышла в третий круг крупного турнира в Ухане

Кузнецова вышла в третий круг крупного турнира в Ухане
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, пробившаяся в основную сетку турнира в Ухане (Китай) через квалификацию, вышла в третий круг, обыграв представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Светлана трижды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане с призовым фондом $ 2 828 000 Кузнецова поспорит с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания) — Элина Свитолина (Украина, 3).

Ухань. Женщины. Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан, WC) — Онс Жабер (Тунис, LL) — 6:1, 6:7 (3:7), 6:2.
Симона Халеп (Румыния, 4) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 6:3, 6:2.

Ухань. 2-й круг
24 сентября 2019, вторник. 06:00 МСК
Се Шувэй
32
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
С. Шувэй
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 5  
6 		7 7  
         
Светлана Кузнецова
69
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
Ухань. 2-й круг
24 сентября 2019, вторник. 06:00 МСК
Елена Рыбакина
50
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 3 6
1 		7 7 2
         
Онс Жабер
54
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Ухань. 2-й круг
24 сентября 2019, вторник. 06:00 МСК
Симона Халеп
6
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Барбора Стрыцова
34
Чехия
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
Кузнецова на отказе Путинцевой вышла во второй круг турнира в Ухане
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