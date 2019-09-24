Кузнецова вышла в третий круг крупного турнира в Ухане

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, пробившаяся в основную сетку турнира в Ухане (Китай) через квалификацию, вышла в третий круг, обыграв представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.



Светлана трижды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане с призовым фондом $ 2 828 000 Кузнецова поспорит с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания) — Элина Свитолина (Украина, 3).

Ухань. Женщины. Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, WC) — Онс Жабер (Тунис, LL) — 6:1, 6:7 (3:7), 6:2.

Симона Халеп (Румыния, 4) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 6:3, 6:2.