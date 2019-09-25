Халеп получила травму спины на турнире в Ухане

Румынская теннисистка Симона Халеп снялась по ходу матча третьего круга на турнире в Ухане (Китай) из-за травмы спины.

Напомним, Халеп отказалась от борьбы при счёте 4:5 в первом сете. Румынка провела на корте 47 минут.

«Я получила травму нижней части спины. У меня была острая боль. Пока не знаю, похожа ли новая травма на предыдущую», — цитирует Халеп официальный сайт WTA.

В четвертьфинале Рыбакина сыграет либо с белоруской Ариной Соболенко, посеянной под девятым номером, либо с Кики Бертенс из Нидерландов (6).

Действующей чемпионкой соревнований в Ухане является Соболенко. В финале прошлогоднего розыгрыша она одолела эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3.

Видео доступно на странице WTA в «Твиттере».