Соболенко одолела Бертенс в Ухане, едва не проиграв сет со счёта 5:1

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под девятым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Нидерландов Кики Бертенс, получившую шестой номер посева, со счётом 6:1, 7:6 (11:9). Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.
Действующая чемпионка 9 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету восьмой ракетки мира 3 эйса, 8 двойных ошибок и 2 брейка. Во втором сете Арина вела 5:1, но проиграла 5 геймов подряд.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 2 828 000 Соболенко поспорит с Еленой Рыбакиной из Казахстана, получившей уайлд-кард от организаторов. Турнир завершится 28 сентября.
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти (1) обыграла американку Софью Кенин (15) со счётом 6:3, 7:5 и сыграет с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Петра Мартич (Хорватия).
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