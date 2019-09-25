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Соболенко одолела Бертенс в Ухане, едва не проиграв сет со счёта 5:1

Соболенко одолела Бертенс в Ухане, едва не проиграв сет со счёта 5:1
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под девятым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Нидерландов Кики Бертенс, получившую шестой номер посева, со счётом 6:1, 7:6 (11:9). Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

Действующая чемпионка 9 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету восьмой ракетки мира 3 эйса, 8 двойных ошибок и 2 брейка. Во втором сете Арина вела 5:1, но проиграла 5 геймов подряд.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 2 828 000 Соболенко поспорит с Еленой Рыбакиной из Казахстана, получившей уайлд-кард от организаторов. Турнир завершится 28 сентября.

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти (1) обыграла американку Софью Кенин (15) со счётом 6:3, 7:5 и сыграет с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Петра Мартич (Хорватия).

Ухань. 3-й круг
25 сентября 2019, среда. 09:00 МСК
Арина Соболенко
14
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 11  
1 		6 9  
         
Кики Бертенс
8
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
Ухань. 3-й круг
25 сентября 2019, среда. 08:55 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Софья Кенин
17
США
Софья Кенин
С. Кенин
Соболенко — о разгромной победе в Ухане: тигр был на месте
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