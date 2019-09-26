Сеппи – о победе после 5 отыгранных матчболов: я просто боролся до конца

Итальянец Андреас Сеппи поделился впечатлениями от победы над китайцем Чжаном Чжичжэнем (Q) со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (10:8) в матче второго круга турнира в Чжухае (Китай), по ходу которого 35-летнему теннисисту удалось отыграть пять матчболов.



«Не знаю, как я выиграл этот матч, потому что в конце мне было тяжело физически. Особенно это ощущалось в начале тай-брейка. Я был таким уставшим. Но при счёте 2:6 на тай-брейке я сумел найти силы. Ещё мне немного повезло при счёте 4:6 во время выполнения обводящего удара одной рукой. Вероятно, из 20 таких ударов мне удастся только один. Здорово, что он получился.

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«При счёте 5:6 я выбрал правильную сторону для приёма. Я просто пытался играть до последнего очка, и сегодня всё получилось. Конечно, немного помогла удача, но если не борешься до конца, тебе не повезёт. Так что я рад, что мне удалось сражаться до последнего и мои старания окупились», — приводит слова Сеппи официальный сайт ATP Tour.



Следующим соперником итальянца станет испанец Роберто Баутиста-Агут (2).