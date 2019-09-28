Квитова: жаль, что в WTA туре нет аналога Кубка Лэйвера

Чешская теннисистка Петра Квитова положительно оценивает проведение выставочного турнира Laver Cup.
«Конечно же, я наблюдала за Кубком Лэйвера. Я вижу, что всё больше командных соревнований появляется в АТР туре.
Я и сама обожаю командные турниры. Всегда наслаждаюсь матчами в Кубке Федераций — каждый из них кардинально отличается от игр на других турнирах.
Очень жаль, что в WTA туре нет аналога Кубка Лэйвера, однако я была очень рада наблюдать за парнями, которые действительно наслаждались атмосферой и самими соревнованиями», — цитирует Квитову Tennis World USA.
Напомним, Laver Cup лишь в этом году был официально включён в расписание АТР, однако очков за него теннисисты всё равно не получают. Все три розыгрыша выигрывала команда Европы с Роджером Федерером в составе. Дважды в турнире участвовал Рафаэль Надаль (2017, 2019). В 2018 второй звездой соревнований стал Новак Джокович.
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