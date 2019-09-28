Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Квитова: жаль, что в WTA туре нет аналога Кубка Лэйвера

Квитова: жаль, что в WTA туре нет аналога Кубка Лэйвера
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Петра Квитова положительно оценивает проведение выставочного турнира Laver Cup.

«Конечно же, я наблюдала за Кубком Лэйвера. Я вижу, что всё больше командных соревнований появляется в АТР туре.

Я и сама обожаю командные турниры. Всегда наслаждаюсь матчами в Кубке Федераций — каждый из них кардинально отличается от игр на других турнирах.

Очень жаль, что в WTA туре нет аналога Кубка Лэйвера, однако я была очень рада наблюдать за парнями, которые действительно наслаждались атмосферой и самими соревнованиями», — цитирует Квитову Tennis World USA.

Напомним, Laver Cup лишь в этом году был официально включён в расписание АТР, однако очков за него теннисисты всё равно не получают. Все три розыгрыша выигрывала команда Европы с Роджером Федерером в составе. Дважды в турнире участвовал Рафаэль Надаль (2017, 2019). В 2018 второй звездой соревнований стал Новак Джокович.

Директор турнира в Марселе: Кубок Лэйвера — это бизнес, а не спорт
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент