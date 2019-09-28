Дель Потро ответил на критику Иванишевича, который упрекнул его в симуляции

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал слова бывшего теннисиста Горана Иванишевича, который упрекнул его в симуляции. «Дель Потро то ходит по корту пешком, то снова начинает играть. Он мастер подобных моментов», — заявил хорват.
«Больше не боюсь своего тела, но я устал. Устал пытаться оставаться здоровым на протяжении всего сезона. Я хочу просто играть в теннис.
Мои гримасы во время матчей? Никогда не симулировал травмы или что-то типа этого. Если выгляжу уставшим, значит я устал, если на лице боль — я действительно её испытываю. Каждый день я 2-3 часа прохожу различные процедуры ради возможности выйти на корт.
Моё тело действительно изношено. Эта боль стала частью моей жизни. Ни один другой игрок не прошёл через это, поэтому многие и реагируют соответствующим образом. Им просто не понять», — цитирует дель Потро GQ.
В настоящее время дель Потро продолжает восстановление после операции на колене. Ожидается, что на корт аргентинец выйдет уже в 2020 году.
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