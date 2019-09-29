Судья сделал комплимент девочке, подающей мячи: ты очень сексуальная

На челленджере во Флоренции (Италия) судья Джанлука Москарелла отметился неоднозначными высказываниями в матче между Педро Соузой и Энрико Далла Валле.

В частности, арбитр недопустимым образом общался с девочкой, которая подавала мячи. Судья сказал ей, что она «фантастическая» и «очень сексуальная».

В этой же встрече Москарелла после первого сета решил подбодрить португальского теннисиста, пока его соперник ходил в туалет. «Давай, соберись. Кажется, ты слишком много думаешь. Прошу, настройся. Игра должна была закончиться со счётом 6:1, 6:1. У тебя была куча брейк-пойнтов». В итоге Соуза обыграл соперника со счётом 7:5, 4:6, 6:4.

Напомним, в 2018 году на Открытом чемпионате США судья Мохаммед Лайани подбадривал австралийца Ника Кирьоса. Затем ATP отстранила его от работы на две недели.