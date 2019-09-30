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19-летняя Андрееску квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

19-летняя Андрееску квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
Теннис / WTA 0

Шестая ракетка мира из Канады, победительница Открытого чемпионата США—2019 Бьянка Андрееску гарантировала себе участие в Итоговом теннисном чемпионате WTA, который пройдёт в Шэньчжэне (Китай).

В активе 19-летней теннисистки 4727 рейтинговых очков, набранных в 2019 году. Ранее на престижный турнир квалифицировались австралийка Эшли Барти, представительница Чехии Каролина Плишкова и теннисистка из Румынии Симона Халеп.

Другими претендентками на поездку в Китай являются американка Серена Уильямс, чешка Петра Квитова, японка Наоми Осака и Белинда Бенчич из Швейцарии.

Действующей чемпионкой Итогового турнира является украинка Элина Свитолина. В чемпионской гонке она занимает 10-ю позицию и пока может рассчитывать лишь на роль запасной. От Белинды Бенчич она отстаёт на 151 очко.

Квитова поднялась на 6-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Свитолина — на 8-ю
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