19-летняя Андрееску квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Шестая ракетка мира из Канады, победительница Открытого чемпионата США—2019 Бьянка Андрееску гарантировала себе участие в Итоговом теннисном чемпионате WTA, который пройдёт в Шэньчжэне (Китай).
В активе 19-летней теннисистки 4727 рейтинговых очков, набранных в 2019 году. Ранее на престижный турнир квалифицировались австралийка Эшли Барти, представительница Чехии Каролина Плишкова и теннисистка из Румынии Симона Халеп.
Другими претендентками на поездку в Китай являются американка Серена Уильямс, чешка Петра Квитова, японка Наоми Осака и Белинда Бенчич из Швейцарии.
Действующей чемпионкой Итогового турнира является украинка Элина Свитолина. В чемпионской гонке она занимает 10-ю позицию и пока может рассчитывать лишь на роль запасной. От Белинды Бенчич она отстаёт на 151 очко.
- 30 сентября 2019
-
13:10
-
12:18
-
12:16
-
11:25
-
10:52
-
10:28
-
10:16
-
10:01
-
09:32
-
08:58
-
08:28
-
08:21
-
08:16
-
08:11
-
08:10
- 29 сентября 2019
-
20:59
-
19:49
-
18:43
-
17:36
-
16:33
-
15:31
-
14:47
-
14:27
-
13:30
-
13:19
-
12:54
-
12:08
-
11:48
-
11:40
-
10:55
-
10:23
-
00:00
- 28 сентября 2019
-
23:36
-
23:02
-
22:17