Квитова поднялась на 6-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Свитолина — на 8-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 30 сентября чешка Петра Квитова поднялась на шестую строчку, украинка Элина Свитолина — на восьмую.

Лучшая из россиянок, Вероника Кудерметова, располагается на 38-й позиции.

Чемпионская гонка WTA. 30 сентября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 5826.

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5360.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 4897.

4 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 4727.

5 (5). Наоми Осака (Япония) — 4246.

6 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4186.

7 (6). Серена Уильямс (США) — 3935.

8 (9). Элина Свитолина (Украина) — 3781.

9 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3615.

10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3585.

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38 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1241...

40 (37). Екатерина Александрова (Россия) — 1215...

43 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1163...

50 (61). Светлана Кузнецова (Россия) — 1041...

61 (59). Анна Блинкова (Россия) — 911...

83 (81). Анастасия Потапова (Россия) — 676...

86 (86). Маргарита Гаспарян (Россия) — 658...

89 (85). Дарья Касаткина (Россия) — 637...

95 (108). Анна Калинская (Россия) — 608.