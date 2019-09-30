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Квитова поднялась на 6-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Свитолина — на 8-ю

Квитова поднялась на 6-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Свитолина — на 8-ю
Теннис / WTA 0

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 30 сентября чешка Петра Квитова поднялась на шестую строчку, украинка Элина Свитолина — на восьмую.

Лучшая из россиянок, Вероника Кудерметова, располагается на 38-й позиции.

Чемпионская гонка WTA. 30 сентября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 5826.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5360.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 4897.
4 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 4727.
5 (5). Наоми Осака (Япония) — 4246.
6 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4186.
7 (6). Серена Уильямс (США) — 3935.
8 (9). Элина Свитолина (Украина) — 3781.
9 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3615.
10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3585.
...
38 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1241...
40 (37). Екатерина Александрова (Россия) — 1215...
43 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1163...
50 (61). Светлана Кузнецова (Россия) — 1041...
61 (59). Анна Блинкова (Россия) — 911...
83 (81). Анастасия Потапова (Россия) — 676...
86 (86). Маргарита Гаспарян (Россия) — 658...
89 (85). Дарья Касаткина (Россия) — 637...
95 (108). Анна Калинская (Россия) — 608.

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