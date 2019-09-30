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Первая ракетка Великобритании проиграл 213-й ракетке мира в Пекине

Первая ракетка Великобритании проиграл 213-й ракетке мира в Пекине
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Кайл Эдмунд не сумел пробиться во второй круг соревнований в Пекине (Китай). В трёх партиях он сенсационно уступил 213-й ракетке мира из Китая Чжан Чжичжэню (WC) — 4:6, 6:3, 6:7 (5:7).

Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту. На счету Эдмунда 13 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк. Его соперник отметился 12 подачами навылет и 1 брейком. Двойных ошибок Чжичжэнь избежал.

Уже по итогам соревнований в Пекине Эдмунд, являющийся 34-й ракеткой мира, может потерять звание первого номера Великобритании — в рейтинге АТР его может обойти Даниэль Эванс.

Действующим чемпионом турнира в Пекине является грузин Николоз Басилашвили. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро.

Пекин (м). 1-й круг
30 сентября 2019, понедельник. 11:20 МСК
Кайл Эдмунд
34
Великобритания
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 5
6 		3 7 7
         
Чжан Чжичжэнь
213
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
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