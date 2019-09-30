Первая ракетка Великобритании проиграл 213-й ракетке мира в Пекине
Британский теннисист Кайл Эдмунд не сумел пробиться во второй круг соревнований в Пекине (Китай). В трёх партиях он сенсационно уступил 213-й ракетке мира из Китая Чжан Чжичжэню (WC) — 4:6, 6:3, 6:7 (5:7).
Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту. На счету Эдмунда 13 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк. Его соперник отметился 12 подачами навылет и 1 брейком. Двойных ошибок Чжичжэнь избежал.
Уже по итогам соревнований в Пекине Эдмунд, являющийся 34-й ракеткой мира, может потерять звание первого номера Великобритании — в рейтинге АТР его может обойти Даниэль Эванс.
Действующим чемпионом турнира в Пекине является грузин Николоз Басилашвили. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро.
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