Медведев и Надаль первыми подтвердили участие в Mubadala Tennis 2019
Четвёртая ракетка мира из России Даниил Медведев и второй номер рейтинга АТР испанец Рафаэль Надаль сыграют на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship, который пройдёт в Абу-Даби с 19 по 21 декабря. Теннисисты стали первыми, кто подтвердил своё участие, сообщает в своём «твиттере» теннисный журналист Рим Абуллейл.
В 2018 году победителем мужского турнира в Абу-Даби стал сербский теннисист Новак Джокович. В финале он в трёх сетах обыграл представителя Южной Африки Кевина Андерсона — 4:6, 7:5, 7:5.
Напомним, в прошлом розыгрыше соревнований принимал участие россиянин Карен Хачанов. Уроженец Москвы занял третье место в турнире, обыграв в матче за бронзу австрийца Доминика Тима.
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