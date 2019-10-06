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Хачанов узнал первого соперника на «Мастерсе» в Шанхае

Хачанов узнал первого соперника на «Мастерсе» в Шанхае
Теннис / ATP 0

Стартовали матчи первого круга на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). В одной из игр американец Тейлор Фритц в трёх сетах нанёс поражение испанцу Фернандо Вердаско со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:4.

Таким образом, на турнире в Шанхае определился первый соперник россиянина Карена Хачанова, посеянного под седьмым номером. Уроженец Москвы сыграет с Фритцем во вторник, 8 октября.

Помимо Хачанова, в соревнованиях примут участие ещё два представителя России — Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович стартовый матч пропустит, после чего сыграет или с американцем Фрэнсисом Тиафо, или с канадцем Денисом Шаповаловым.

Посеяный под вторым номером Роджер Федерер автоматически прошёл во второй круг, где сыграет с победителем пары Марин Чилич (Хорватия) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания).

Действующим чемпионом турнира является Джокович. Год назад в решающем матче он переиграл Борну Чорича со счётом 6:3, 6:4.

Шанхай. 1-й круг
06 октября 2019, воскресенье. 12:05 МСК
Фернандо Вердаско
Испания
Фернандо Вердаско
Ф. Вердаско
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		7 7 4
7 7 		6 5 6
         
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
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