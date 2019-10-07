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Бывшая четвёртая ракетка мира может получить «уайлд-кард» на «ВТБ Кубок Кремля»

Бывшая четвёртая ракетка мира может получить «уайлд-кард» на «ВТБ Кубок Кремля»
Теннис / Кубок Кремля 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от мужского турнира «ВТБ Кубок Кремля».

«Традиционно мы всегда стремимся создать хорошие условия для участия в турнире как для известных игроков, так и для подрастающей молодёжи. Сегодня наши ребята — в элите мирового тенниса, а Рублёв приближается к двадцатке. Это большой успех российского тенниса! Среди иностранных игроков прежде всего надо отметить Марина Чилича. Турнир обещает быть интересным», — цитирует Тарпищева пресс-служба соревнований.

Тарпищев также обратил внимание на заинтересованность игроков в получении «уайлд-кард». Одним из потенциальных участников, например, может стать финалист Уимблдона-2010, экс четвёртая ракетка мира чех Томас Бердых. Вопрос о распределении специальных приглашений будет рассматриваться на тренерском совете.

Турнир «ВТБ Кубок Кремля» пройдёт в Москве с 14 по 20 октября.

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