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Тарпищев: благодаря Кубку Кремля родился русский теннис

Тарпищев: благодаря Кубку Кремля родился русский теннис
Теннис / Кубок Кремля 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мыслями о предстоящем старте международного турнира «ВТБ Кубок Кремля». Соревнования пройдут в Москве в период с 14 по 20 октября.

«У тенниса в этом году радостное событие. Кубок Кремля значим настолько, что благодаря нему родился русский теннис. Это имиджевое соревнование, которое получило признание в мире. 30-й, юбилейный чемпионат имеет особое значение.

Мы были вынуждены поменять место поведения соревнований, так как «Олимпийский» сейчас на ремонте.

Состав как никогда сильный. Самое приятное в том, что в мужском теннисе появилась тройка игроков, которая взбудоражила мир своими результатами. Что касается девочек, то такая ситуация возникнет через полтора-два года. Всё это добавляет нам оптимизма», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

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