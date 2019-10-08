15-летняя Гауфф вышла во 2-й круг в Линце, попав в основную сетку как лаки-лузер
15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, проигравшая в финале квалификации турнира в Линце (Австрия) представительнице Германии Тамаре Корпач со счётом 4:6, 2:6, попала в основную сетку в статусе лаки-лузера. В первом круге ей удалось победить швейцарку Стефани Фёгель (Q) со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты.
Кори дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал Гауфф поспорит с украинкой Катериной Козловой, которая стартовала с победы над россиянкой Анной Блинковой.
В 2018 году победу на турнире в Линце одержала итальянка Камила Джорджи.
Линц. 1-й круг
08 октября 2019, вторник. 14:00 МСК
132
Стефани Фёгель
С. Фёгель
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
110
Кори Гауфф
К. Гауфф
15-летняя Гауфф, ставшая сенсацией Уимблдона, не прошла квалификацию в Линце
- 8 октября 2019
-
17:18
-
16:44
-
16:21
-
16:14
-
15:55
-
15:14
-
15:03
-
14:54
-
14:28
-
14:28
-
14:16
-
13:36
-
13:04
-
12:33
-
12:25
-
11:24
-
11:15
-
10:56
-
10:46
-
10:26
-
10:05
-
09:33
-
09:17
-
00:55
-
00:14
- 7 октября 2019
-
23:36
-
23:00
-
20:47
-
20:36
-
19:53
-
18:12
-
16:56
-
16:34
-
16:26
-
16:00
Партнерский контент