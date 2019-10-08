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15-летняя Гауфф вышла во 2-й круг в Линце, попав в основную сетку как лаки-лузер

15-летняя Гауфф вышла во 2-й круг в Линце, попав в основную сетку как лаки-лузер
Теннис / WTA 0

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, проигравшая в финале квалификации турнира в Линце (Австрия) представительнице Германии Тамаре Корпач со счётом 4:6, 2:6, попала в основную сетку в статусе лаки-лузера. В первом круге ей удалось победить швейцарку Стефани Фёгель (Q) со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты.

Кори дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Гауфф поспорит с украинкой Катериной Козловой, которая стартовала с победы над россиянкой Анной Блинковой.

В 2018 году победу на турнире в Линце одержала итальянка Камила Джорджи.

Линц. 1-й круг
08 октября 2019, вторник. 14:00 МСК
Стефани Фёгель
132
Швейцария
Стефани Фёгель
С. Фёгель
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3  
6 		7 7  
         
Кори Гауфф
110
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
15-летняя Гауфф, ставшая сенсацией Уимблдона, не прошла квалификацию в Линце
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