Медведев разгромил Норри и пробился в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев (3) добыл уверенную победу в матче второго раунда соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). В двух партиях он обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 6:3, 6:1.



Продолжительность матча составила 55 минут. На счету Медведева 9 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 брейка из 7. Норри не выполнил ни одной подачи навылет, избежал двойных ошибок и не имел шансов взять подачу Даниила.



Следующим соперником первой ракетки России станет представитель Канады Вашек Поспишил, который ранее обыграл португальца Жоау Соузу.



Действующим чемпионом «Мастерса» в Шанхае является лидер рейтинга АТР Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4.