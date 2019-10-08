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Медведев разгромил Норри и пробился в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Медведев разгромил Норри и пробился в третий круг «Мастерса» в Шанхае
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев (3) добыл уверенную победу в матче второго раунда соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). В двух партиях он обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 55 минут. На счету Медведева 9 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 брейка из 7. Норри не выполнил ни одной подачи навылет, избежал двойных ошибок и не имел шансов взять подачу Даниила.

Следующим соперником первой ракетки России станет представитель Канады Вашек Поспишил, который ранее обыграл португальца Жоау Соузу.

Действующим чемпионом «Мастерса» в Шанхае является лидер рейтинга АТР Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4.

Шанхай. 2-й круг
08 октября 2019, вторник. 15:15 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Кэмерон Норри
64
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
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