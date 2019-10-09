Зверев попал мячом в лицо оператору во время матча в Шанхае
Немецкий теннисист Александр Зверев во время матча второго круга соревнований категории «Мастерс» в Шанхае (Китай) попал мячом в телевизионного оператора. Уверенно завершая розыгрыш у сетки, немец ударил по мячу таким образом, что он, отскочив от корта, попал прямо в лицо работнику телевидения.
Оператор словно и не заметил прилетевший в него мяч на скорости более 150 км/час. Он улыбнулся немцу и продолжил работу.
Видео доступно в «твиттере» Tennis TV.
Сам матч с Жереми Шарди Зверев выиграл на двух тай-брейках. Его следующим соперником станет третья ракетка России Андрей Рублёв.
Действующим чемпионом «Мастерса» в Шанхае является лидер рейтинга АТР Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4.
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