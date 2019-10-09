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Джокович прокомментировал стартовую победу на «Мастерсе» в Шанхае

Джокович прокомментировал стартовую победу на «Мастерсе» в Шанхае
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился эмоциями после победы над Денисом Шаповаловым, одержанной в матче второго круга «Мастерса» в Шанхае. Напомним, серб является действующим чемпионом престижных соревнований.

«Приятно снова вернуться на турнир. К тому же сегодня я классно сыграл — такие матчи проводить вдвойне приятно. Знал, что Денис может быть очень опасным — если у него есть время и он здорово чувствует мяч, встреча может стать очень и очень тяжёлой.

Сегодня Денис классно подавал — мне понадобилось несколько геймов, чтобы приспособиться к игре на приёме и начать читать его подачу.

Впрочем, я тоже здорово вводил мяч в игру, удачно использовал косые удары. Классно удалось сыграть и на задней линии. Ну и самое главное, меня не беспокоило плечо. В целом всё выглядит здорово», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

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