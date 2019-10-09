Финалист Уимблдона-2018 Андерсон стал отцом

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон рассказал о пополнении в семье. У спортсмена и его жены Келси родилась дочь Кира.



Радостное событие произошло ещё 27 сентября, однако Андерсон поделился новостью только сейчас. Теннисист опубликовал первые фотографии новорождённой дочери.

«Мы так счастливы объявить, что Кира О'Нил Андерсон присоединилась к нам 27 сентября. Келси, ты удивительная. Я люблю тебя», — написал Андерсон в своём «твиттере».

Напомним, теннисист проходит восстановление после перенесённой операции на колене. По этой причине он досрочно завершил нынешний сезон.



33-летний южноафриканец, являющийся финалистом двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open 2017, Уимблдон-2018), пропустил «Мастерсы» в Канаде и Цинциннати, а также Открытый чемпионат США.