Циципас: кто-то подрисовал Звереву усы на постере в раздевалке. Думаю, это Тим

Седьмая ракетка мира грек Стефанос Циципас показал журналистам подтрибунное помещение одной из арен «Мастерса» в Шанхае (Китай).
Проходя мимо раздевалок, спортсмен обратил внимание на постер, на котором изображены сильнейшие теннисисты турнира. Среди них находится и шестой номер рейтинга ATP, немец Александр Зверев.
«Вот поддельные усы Саши! Кто-то подрисовал их ему. Кто это сделал? Точно не я! Думаю, это был Доминик [Тим]. Они очень хорошие друзья, поэтому полагаю, что это он», — сказал Циципас.
Видео доступно в «инстаграме» ATP Tour.
Грек пробился в третий круг «Мастерса» в Шанхае, обыграв 19-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:3). Соперником Циципаса в матче за выход в четвертьфинал станет поляк Хуберт Хуркач.
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