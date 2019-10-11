Определилась соперница Александровой в полуфинальном матче турнира в Линце
Латвийская теннисистка Елена Остапенко без особых проблем пробилась в 1/2 финала соревнований в Линце (Австрия). В двух партиях она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину — 7:5, 6:1.
Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Остапенко отметилась 8 двойными ошибками и 5 брейками. На счету Рыбакиной 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.
За выход в финал соревнований в Линце Остапенко поборется с первой ракеткой России Екатериной Александровой.
В 2018 году победу на турнире в Линце одержала итальянка Камила Джорджи, которая в финале взяла верх над Александровой. В этом сезоне соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 13 октября.
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