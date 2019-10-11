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Определилась соперница Александровой в полуфинальном матче турнира в Линце

Определилась соперница Александровой в полуфинальном матче турнира в Линце
Теннис / WTA 0

Латвийская теннисистка Елена Остапенко без особых проблем пробилась в 1/2 финала соревнований в Линце (Австрия). В двух партиях она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину — 7:5, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Остапенко отметилась 8 двойными ошибками и 5 брейками. На счету Рыбакиной 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

За выход в финал соревнований в Линце Остапенко поборется с первой ракеткой России Екатериной Александровой.

В 2018 году победу на турнире в Линце одержала итальянка Камила Джорджи, которая в финале взяла верх над Александровой. В этом сезоне соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 13 октября.

Линц. 1/4 финала
11 октября 2019, пятница. 19:50 МСК
Елена Остапенко
72
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		1  
         
Елена Рыбакина
43
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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