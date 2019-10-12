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Путин: Кубок Кремля внёс уникальный вклад в популяризацию тенниса в России

Путин: Кубок Кремля внёс уникальный вклад в популяризацию тенниса в России
Теннис / Кубок Кремля 0

Президент России Владимир Путин высоко оценил уровень ВТБ Кубка Кремля — теннисного турнира, ежегодно проходящего в Москве.

«За прошедшее время ваш престижный турнир прочно утвердился в спортивном календаре, внёс поистине уникальный вклад в популяризацию тенниса в России, зажёг на мировом теннисном небосклоне блистательную плеяду звёзд первой величины. Соревнования по праву славятся отличной организацией, самой современной спортивной инфраструктурой, громкими именами участников», — говорится в телеграмме Путина, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Президент России отметил деятельность главы ФТР Шамиля Тарпищева, назвав его «подлинным вдохновителем этого впечатляющего спортивного проекта», а также других представителей отечественного тенниса, указав, что они многое делают для воспитания новых чемпионов и победителей.

Напомним, действующими чемпионами соревнований являются россияне Карен Хачанов и Дарья Касаткина. Интересно, что предстоящий розыгрыш соревнований станет юбилейным, 30-м в истории. Турнир пройдёт с 14 по 20 октября.

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