Зверев победил Берреттини и сыграет с Медведевым в финале «Мастерса» в Шанхае

Немецкий теннисист Александр Зверев (5) стал вторым финалистом престижных соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). В двух партиях он обыграл 11-го сеяного из Италии Маттео Берреттини — 6:3, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Зверев отличился 11 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 2 брейками. На счету Берреттини 2 подачи навылет. Итальянец не имел шансов взять подачу соперника.



За главный трофей соревнований немецкий теннисист поспорит с первой ракеткой России Даниилом Медведевым, который ранее оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса. Теннисисты встречались четыре раза, и во всех случаях побеждал Зверев.



Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. В

прошлогоднем финале он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.