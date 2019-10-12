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Зверев победил Берреттини и сыграет с Медведевым в финале «Мастерса» в Шанхае

Зверев победил Берреттини и сыграет с Медведевым в финале «Мастерса» в Шанхае
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев (5) стал вторым финалистом престижных соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). В двух партиях он обыграл 11-го сеяного из Италии Маттео Берреттини — 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Зверев отличился 11 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 2 брейками. На счету Берреттини 2 подачи навылет. Итальянец не имел шансов взять подачу соперника.

За главный трофей соревнований немецкий теннисист поспорит с первой ракеткой России Даниилом Медведевым, который ранее оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса. Теннисисты встречались четыре раза, и во всех случаях побеждал Зверев.

Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. В
прошлогоднем финале он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.

Шанхай. 1/2 финала
12 октября 2019, суббота. 15:00 МСК
Маттео Берреттини
13
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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