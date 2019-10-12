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Хачанов: когда от эмоций ломал ракетку, было очень стыдно перед родителями

Хачанов: когда от эмоций ломал ракетку, было очень стыдно перед родителями
Теннис / ATP 0

Девятый номер рейтинга ATP Карен Хачанов поделился воспоминаниями о старте карьеры, а также высказался о проявлении эмоций на корте.

«Что бы сказал, если бы стал теннисной ракеткой? «Не ломайте меня», – взмолился бы я. Даже сейчас, если кидаю или ломаю ракетку, мне становится неприятно от того, что решился на такое действие.

Думаю, это связано в какой-то степени ещё с воспоминаниями детства, когда семья не могла себе позволить покупать большое количество дорогостоящих теннисных ракеток. В случаях, когда я всё-таки не мог совладать с эмоциями и ломал инвентарь, мне было очень стыдно перед родителями. Всегда думал, что впредь ракетки ломать не стану.

Самым страшным кошмаром у меня маленького была боязнь проиграть. На турнирах ты всегда хочешь выиграть. Безусловно, на корт выходят за победой. Но в детстве, да и сейчас каждый проигрыш – это возможность отработать всё, что не получается, и на следующем матче доказать: «Я всё смогу», — приводит слова Хачанова «Живу спортом».

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