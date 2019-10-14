Рублёв и Донской проиграли в 1/8 финала Кубка Кремля
Российский дуэт Андрей Рублёв/Евгений Донской не сумели пробиться во второй раунд парных соревнований «ВТБ Кубок Кремля». В трёх партиях они уступили Аляжу Бедене из Словении и Николасу Джарри из Чили — 6:2, 6:7 (5:7), [5:10].
Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Андрей и Евгений отметились 5 эйсами, 4 двойными ошибками и 3 брейками. На счету их соперников 6 подач навылет и 1 брейк. Двойных ошибок Бедене и Джарри избежали.
В одиночной сетке турнира Рублёв и Донской стартуют завтра, 15 октября. Рублёв сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом, а Донской, получивший специальное приглашение от организаторов, померяется силами с ещё одним теннисистом из Казахстана Михаилом Кукушкиным.
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