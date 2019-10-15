Экс восьмая ракетка мира Типсаревич на этой неделе завершит карьеру

Бывшая восьмая ракетка мира сербский теннисист Янко Типсаревич принял решение завершить профессиональные выступления по итогам проходящих на этой неделе соревнований в Антверпене (Бельгия). Серб пробился во второй раунд, обыграв француза Корентена Муте — 6:2, 6:4, после чего заявил, что этот турнир станет последним в его карьере.



Уже во втором раунде 35-летний теннисист встретится с первым сеяным из Италии Фабио Фоньини.



Уроженец Белграда начал профессиональную карьеру в 2002 году. Он выиграл 4 турнира ATP в одиночном разряде. В нынешнем сезоне он выступил на 8 турнирах и выиграл 5 матчей из 13. В 2011 и 2012 годах Янко квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP. Его лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» стал выход в четвертьфинал US Open в 2011 и 2012 годах.



В ходе карьеры он перенёс 7 операций. В 2010 году Типсаревич в составе сборной Сербии выиграл Кубок Дэвиса.