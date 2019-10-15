На 17:00 назначена внеплановая пресс-конференция Медведева и Тарпищева
Сегодня, 15 октября, в 17:00 начнётся внеплановая пресс-конференция четвёртой ракетки мира Даниила Медведева и президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
Напомним, матчи основной сетки «ВТБ Кубка Кремля» стартовали вчера, 14 октября. Сегодня соревнования покинул первый представитель России. Действующим чемпионом является Карен Хачанов.
Сам Медведев ранее не исключил, что может сняться с Кубка Кремля по причине усталости. На прошлой неделе он выиграл престижный турнир категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). На пути к главному трофею соревнований он обыграл итальянца Фабио Фоньини, грека Стефаноса Циципаса и немца Александр Зверева.
Медведев поделился планами на концовку сезона
А не замахнуться ли Медведеву ещё и на Кубок Кремля?
Безумный график Даниила Медведева продолжается – после шести финалов подряд и титула на «Мастерсе» в Шанхае он сыграет в родной Москве.
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