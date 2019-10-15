Медведев подтвердил, что может не сыграть на Кубке Кремля

Первая ракетка России и четвёртый номер рейтинга АТР Даниил Медведев может пропустить соревнования категории АТР 250 «ВТБ Кубок Кремля».



«На самом деле, я должен посмотреть, как буду себя чувствовать. Я, конечно, собирался играть, но тяжело. После Шанхая разница во времени, перелёт, и никто не знал, что я снова выйду в финал и выиграю «Мастерс». Решение, играть или нет, приму во вторник», — цитирует Медведева ТАСС.

Первым соперником 23-летнего уроженца Москвы на турнире должен стать победитель матча Алибек Качмазов (Россия) — Ален Авидзба (Россия). Действующим чемпионом соревнований является соотечественник Медведева Карен Хачанов.

На прошлой неделе Медведев стал чемпионом соревнований категории «Мастерс» в Шанхае (Китай).