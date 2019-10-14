А не замахнуться ли Медведеву ещё и на Кубок Кремля?

Азиатская серия турниров завершена. Теннисный караван выкатывается на финишную прямую. У женщин осталась последняя неделя регулярных турниров – Premier в Москве и International в Люксембурге. У мужчин пройдут три соревнования категории ATP 250 – в Москве, Стокгольме и Антверпене. Для «ВТБ Кубка Кремля» это будет 30-й розыгрыш, и впервые этот турнир проводится не в привычном СК «Олимпийский», а в ледовом дворце «Крылатское». Этот комплекс уже знаком с теннисом, поскольку пару раз принимал матчи Кубка Федерации. В 2004-м здесь был разыгран «Финал четырёх», и россиянки тогда впервые завоевали почётный трофей, победив в течение недели сборные Австрии и Франции.

В 2013-м тут состоялся полуфинал Россия – Словакия, в котором хозяйки смогли одолеть Даниэлу Гантухову и Доминику Цибулкову, отыгравшись со счёта 0-2. Ну а третья попытка пришлась на Кубок Кремля — 2019, и фронтменом турнира должен стать Даниил Медведев, который только что дошёл до 6-го финала подряд и выиграл «Мастерс» в Шанхае. Серия россиянина впечатляет – он добрался до решающих матчей в Вашингтоне, Монреале, Цинциннати, на US Open, в Санкт-Петербурге и Шанхае, выиграл при этом три титула, а проиграл только Рафаэлю Надалю (дважды) и Нику Кирьосу. Как выдержит Даниил этот график до конца сезона, пока сложно предположить, но на домашний турнир он настроен решительно. К тому же как высоко сеяный он начнёт борьбу со второго круга, так что до четверга у него будет пару дней прийти в себя после краткосрочного и успешного визита в Китай и настроиться на борьбу у себя на родине.

Медведев сейчас лучший в мире. Это реальность Даниил выиграл в Шанхае второй «Мастерс» подряд и опередил Роджера Федерера в чемпионской гонке.

Турнир WTA/Premier. Москва (Россия). VTB Kremlin Cup



Призовой фонд: $ 1 032 000.



Покрытие: хард, помещение.



Дата проведения: 14-20 октября.



Заявка на турнир (от 09.09.2019): Элина Свитолина (3), Кики Бертенс (7), Белинда Бенчич (10/WC), Анастасия Севастова (18), Донна Векич (21), Мария Саккари (28), Даяна Ястремская (30), Юлия Путинцева (36), Катержина Синякова (37), Екатерина Александрова (39), Дарья Касаткина (40), Анастасия Павлюченкова (41), Вероника Кудерметова (48), Светлана Кузнецова (65), Анастасия Потапова (72), Наталья Вихлянцева (97/LD), Анна Калинская (113/WC), Варвара Грачёва (Q).



Полный список участников.



Отказались от участия: Симона Халеп (6), Петра Квитова (7), Йоханна Конта (11), Анетт Контавейт (19), Маркета Вондроушова (22), Гарбинье Мугуруса (27).



Действующий победитель: Дарья Касаткина.



Женский Кубок Кремля появился в 1996 году, а с 2000-го разыгрывается в рамках одной недели с мужским. Первой российской чемпионкой в 2003 году стала Анастасия Мыскина, которая в следующем сезоне защитила титул. Следом титул здесь завоёвывали Анна Чакветадзе (2006), Елена Дементьева (2007), Анастасия Павлюченкова (2014), Светлана Кузнецова (2015, 2016) и Дарья Касаткина (2018). В нынешнем розыгрыше посев возглавили Элина Свитолина и Кики Бертенс, а россиянок в сетке как всегда много (на этот раз 9) – Екатерина Александрова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова, Анастасия Потапова, Наталья Вихлянцева, Анна Калинская (WC) и Варвара Грачёва (Q). Причём Калинская уже выбила из турнира в личной встрече Потапову.

Украинской теннисистке угрожали в Москве. Но она все равно будет здесь играть Три года назад Элина Свитолина рыдала из-за угроз на Кубке Кремля. Зачем она возвращается?

Турнир WTA/International. Люксембург (Люксембург). BGL BNP Paribas Luxembourg Open



Призовой фонд: $ 250 000.



Покрытие: хард, помещение.



Дата проведения: 14-20 октября.



Разница во времени с Москвой: -1 час.



Заявка на турнир (от 09.09.2019): Элисе Мертенс (24), Юлия Гёргес (25), Виктория Кужмова (50), Камила Джорджи (52), Маргарита Гаспарян (54), Фиона Ферро (61), Элисон Ван Эйтванк (63), Моника Пуиг (64), Анна Блинкова (73), Елена Остапенко (75/WC),



Полный список участников.



Отказались от участия: Анжелика Кербер (15), Даниэль Коллинз (35), Мари Боузкова (58), Ализе Корне (59), Леся Цуренко (68), Екатерина Козлова (74), Ребекка Петерсон (78), Мэдисон Бренгл (79), Мария Шарапова (135/WC).



Действующий победитель: Юлия Гёргес.



Женский турнир в Люксембурге разыгрывается с 1991 года. Вначале он был показательным, а с 1996-го был включён в WTA-тур. Рекордсменкой по количеству титулов является Ким Клейстерс – пять (1999, 2001-2003, 2005). Несмотря на то что турнир разыгрывается на одной неделе с Кубком Кремля, отметились в Люксембурге и российские теннисистки. В 2008-м чемпионкой стала Елена Дементьева, а в 2004-м до финала добралась Динара Сафина. Сыграют здесь представительницы России и в нынешнем году — Маргарита Гаспарян и Анна Блинкова. Действующей чемпионкой Люксембурга является немка Юлия Гёргес, которая возглавила посев Элисе Мертенс.

Турнир ATP 250. Москва (Россия). VTB Kremlin Cup



Призовой фонд: $ 922 520.



Покрытие: хард, помещение.



Дата проведения: 14-20 октября.



Заявка на турнир (от 26.08.2019): Даниил Медведев (5), Карен Хачанов (9), Марин Чилич (23), Душан Лайович (29), Кристьян Гарин (32), Андрей Рублёв (43), Михаил Кукушкин (47), Пьер-Юг Эрбер (48), Евгений Донской (122/WC), Ален Авидзба (460/WC), Аликбек Качмазов (NR/WC), Артём Дубривный (433/Q).



Полный список участников.



Действующий победитель: Карен Хачанов.



Кубок Кремля был основан в 1990 году. Рекордсменом по количеству титулов является Евгений Кафельников (пять), причём выиграл он их подряд (1997-2001). Кроме него чемпионами также становились и другие россияне – Андрей Черкасов (1990, 1991), Александр Волков (1994), Николай Давыденко (2004, 2006, 2007), Игорь Андреев (2005), Игорь Куницын (2008), Михаил Южный (2009) и Карен Хачанов (2018). В нынешнем розыгрыше Хачанов возглавил посев вместе с Даниилом Медведевым. В сетке из представителей России также значатся Андрей Рублёв, Евгений Донской (WC), Ален Авидзба (WC), Аликбек Качмазов (WC) и Артём Дубривный (Q).

«Олимпийская сказка, прощай!» Последний в истории Кубок Кремля под сводами спорткомплекса «Олимпийский» выиграл Карен Хачанов.

Турнир ATP 250. Стокгольм (Швеция). Intrum Stockholm Open



Призовой фонд: € 711 275.



Покрытие: хард, помещение.



Дата проведения: 14-20 октября.



Разница во времени с Москвой: -1 час.



Заявка на турнир (от 26.08.2019): Фабио Фоньини (11), Тейлор Фритц (28), Денис Шаповалов (33), Фернандо Вердаско (34), Раду Албот (41), Райлли Опелка (42), Жоау Соуза (44), Сэм Куэрри (46), Григор Димитров (78/WC), Янко Типсаревич (260/SR).



Полный список участников.



Отказались от участия: Хуан-Мартин дель Потро (16), Люка Пуй (27), Марко Чеккинато (66).



Действующий победитель: Стефанос Циципас.



Мужской турнир в Стокгольме проводится с 1969 года. С 1990-го по 1994-й он относился к высочайшей категории ATP – тогда она называлась Championship Series, а сейчас – ATP Masters 1000. По 4 титула здесь завоевали Джон Макинрой и Борис Беккер, до финала добирался и россиянин Евгений Кафельников (2000). Действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас, который в этом году решил разгрузить концовку сезона и этот турнир пропустил. Посев возглавили Фабио Фоньини, а также чемпион-2013 и двукратный финалист Григор Димитров.

Турнир ATP 250. Антверпен (Бельгия). European Open



Призовой фонд: € 711 275.



Покрытие: хард, помещение.



Дата проведения: 14-20 октября.



Разница во времени с Москвой: -1 час.



Заявка на турнир (от 26.08.2019): Гаэль Монфис (13), Давид Гоффен (15), Гидо Пелья (20), Диего Шварцман (21), Стэн Вавринка (24/WC), Ришар Гаске (36), Ян-Леннард Штруфф (37), Жиль Симон (40), Фрэнсис Тиафо (45), Янник Синнер (137/WC), Энди Маррей (328/SR).



Полный список участников.



Отказались от участия: Милош Раонич (22), Бенуа Пэр (26), Альберт Рамос-Виньолас (51), Стив Джонсон (86).



Действующий победитель: Кайл Эдмунд.



Мужской турнир в Антверпене разыгрывался с 1982 по 1991 год в качестве выставочного, с 1992-го по 1998-й вход в ATP-тур, но затем исчез из календаря. Однако с 2016-го он разыгрывается снова. Чемпионами в новой редакции становились Ришар Гаске (2016), Жо-Вильфрид Цонга (2017) и Кайл Эдмунд (2018). Нынешний посев возглавили француз Гаэль Монфис и бельгиец Давид Гоффен. В Антверпене продолжит своё возвращение в строй после травмы и операции на бедре британец Энди Маррей.