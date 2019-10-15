Медведев поделился планами на концовку сезона
Первая ракетка России Даниил Медведев назвал турниры, на которых планирует сыграть в оставшиеся месяцы 2019 года.
«В конце сезона физическое состояние выходит на первый план. Все устали, и надо прислушиваться к своему телу. Карьера длинная. Сейчас я не могу заглядывать на четыре недели вперёд. Обещать ничего не могу. Сейчас в планах играть турниры в Москве, Вене, Париже и Кубок Дэвиса», — цитирует Медведева ТАСС.
Напомним, на шести предыдущих турнирах Даниил добирался до финалов. В трёх из них 23-летний уроженец Москвы сумел одержать победы: в Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае.
Ранее Даниил Медведев не исключил, что может сняться с соревнований категории АТР 250 в Москве «ВТБ Кубок Кремля».
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А не замахнуться ли Медведеву ещё и на Кубок Кремля?
Безумный график Даниила Медведева продолжается – после шести финалов подряд и титула на «Мастерсе» в Шанхае он сыграет в родной Москве.
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