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Медведев поделился планами на концовку сезона

Медведев поделился планами на концовку сезона
Теннис / Кубок Кремля 0

Первая ракетка России Даниил Медведев назвал турниры, на которых планирует сыграть в оставшиеся месяцы 2019 года.

«В конце сезона физическое состояние выходит на первый план. Все устали, и надо прислушиваться к своему телу. Карьера длинная. Сейчас я не могу заглядывать на четыре недели вперёд. Обещать ничего не могу. Сейчас в планах играть турниры в Москве, Вене, Париже и Кубок Дэвиса», — цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, на шести предыдущих турнирах Даниил добирался до финалов. В трёх из них 23-летний уроженец Москвы сумел одержать победы: в Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае.

Ранее Даниил Медведев не исключил, что может сняться с соревнований категории АТР 250 в Москве «ВТБ Кубок Кремля».

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