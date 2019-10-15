Донской проиграл Кукушкину и покинул розыгрыш Кубка Кремля

Российский теннисист, 113-я ракетка мира Евгений Донской не сумел пробиться во второй раунд соревнований категории АТР 250 «ВТБ Кубок Кремля». В двух партиях он уступил представителю Казахстана Михаилу Кукушкину — 4:6, 3:6.
Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. На счету Донского 4 эйса и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 1 из 1. Двойных ошибок Евгений не допускал. Победитель встречи отметился 1 двойной ошибкой и 3 реализованными брейк-пойнтами из 8.
Следующим соперником Кукушкина станет прошлогодний финалист Кубка Кремля — 2018 Адриан Маннарино (7).
Действующим чемпионом Кубка Кремля является россиянин Карен Хачанов. В финальном матче прошлогоднего розыгрыша турнира он обыграл Маннарино — 6:2, 6:2. Соревнования завершатся 20 октября.
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