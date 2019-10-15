Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Касаткина не смогла защитить титул на Кубке Кремля, проиграв украинке Ястремской

Касаткина не смогла защитить титул на Кубке Кремля, проиграв украинке Ястремской
Теннис / Кубок Кремля 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля», проиграв представительнице Украины Даяне Ястремской, посеянной под пятым номером, со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Действующая чемпионка ни разу не подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету Даяны 2 эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал московских соревнований Ястремская поспорит с бельгийкой Кирстен Флипкенс, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Турнир завершится 20 октября.

В прошлогоднем финале Кубка Кремля Касаткина обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Кубок Кремля (ж). 1-й круг
15 октября 2019, вторник. 14:30 МСК
Даяна Ястремская
28
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
Дарья Касаткина
37
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019