Касаткина не смогла защитить титул на Кубке Кремля, проиграв украинке Ястремской

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля», проиграв представительнице Украины Даяне Ястремской, посеянной под пятым номером, со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Действующая чемпионка ни разу не подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету Даяны 2 эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал московских соревнований Ястремская поспорит с бельгийкой Кирстен Флипкенс, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Турнир завершится 20 октября.

В прошлогоднем финале Кубка Кремля Касаткина обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.