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Россиянка Грачёва обыграла 51-ю ракетку мира на Кубке Кремля

Россиянка Грачёва обыграла 51-ю ракетку мира на Кубке Кремля
Теннис / Кубок Кремля 0

Российская теннисистка Варвара Грачёва, пробившаяся в основную сетку турнира «ВТБ Кубок Кремля» через квалификацию, вышла во второй круг, обыграв представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Варвара 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка. В рейтинге WTA Варвара занимает 121-ю строчку, Айла — 51-ю.

За выход в четвертьфинал соревнований в Москве Грачёва поспорит с победительницей поединка Анастасия Павлюченкова (Россия) — Мария Саккари (Греция, 7).

В 2018 году победительницей Кубка Кремля стала россиянка Дарья Касаткина.

Кубок Кремля (ж). 1-й круг
15 октября 2019, вторник. 15:50 МСК
Варвара Грачёва
121
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Айла Томлянович
51
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
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