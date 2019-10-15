Россиянка Грачёва обыграла 51-ю ракетку мира на Кубке Кремля
Российская теннисистка Варвара Грачёва, пробившаяся в основную сетку турнира «ВТБ Кубок Кремля» через квалификацию, вышла во второй круг, обыграв представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.
Варвара 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка. В рейтинге WTA Варвара занимает 121-ю строчку, Айла — 51-ю.
За выход в четвертьфинал соревнований в Москве Грачёва поспорит с победительницей поединка Анастасия Павлюченкова (Россия) — Мария Саккари (Греция, 7).
В 2018 году победительницей Кубка Кремля стала россиянка Дарья Касаткина.
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