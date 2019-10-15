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Кудерметова стартовала с победы на Кубке Кремля и сыграет со Свитолиной

Кудерметова стартовала с победы на Кубке Кремля и сыграет со Свитолиной
Теннис / Кубок Кремля 0

Россиянка Вероника Кудерметова успешно преодолела первый круг «ВТБ Кубка Кремля». В первом круге она в двух сетах обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.

В активе Кудерметовой 4 эйса, 3 ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Жабер не подавала навылет, совершила 3 двойные ошибки и сделала 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Кудерметова поборется с украинкой Элиной Свитолиной, посеянной под первым номером.

В 2018 году победительницей Кубка Кремля стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Жабер. В этом сезоне Касаткина на старте турнира в Москве уступила представительнице Украины Даяне Ястремской (5) со счётом 1:6, 4:6.

Кубок Кремля (ж). 1-й круг
15 октября 2019, вторник. 16:05 МСК
Онс Жабер
53
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Вероника Кудерметова
42
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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