Кудерметова стартовала с победы на Кубке Кремля и сыграет со Свитолиной
Россиянка Вероника Кудерметова успешно преодолела первый круг «ВТБ Кубка Кремля». В первом круге она в двух сетах обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.
В активе Кудерметовой 4 эйса, 3 ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Жабер не подавала навылет, совершила 3 двойные ошибки и сделала 1 брейк.
За выход в четвертьфинал Кудерметова поборется с украинкой Элиной Свитолиной, посеянной под первым номером.
В 2018 году победительницей Кубка Кремля стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Жабер. В этом сезоне Касаткина на старте турнира в Москве уступила представительнице Украины Даяне Ястремской (5) со счётом 1:6, 4:6.
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