Кудерметова стартовала с победы на Кубке Кремля и сыграет со Свитолиной

Россиянка Вероника Кудерметова успешно преодолела первый круг «ВТБ Кубка Кремля». В первом круге она в двух сетах обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.

В активе Кудерметовой 4 эйса, 3 ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Жабер не подавала навылет, совершила 3 двойные ошибки и сделала 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Кудерметова поборется с украинкой Элиной Свитолиной, посеянной под первым номером.

В 2018 году победительницей Кубка Кремля стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Жабер. В этом сезоне Касаткина на старте турнира в Москве уступила представительнице Украины Даяне Ястремской (5) со счётом 1:6, 4:6.