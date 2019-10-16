498-я ракетка мира россиянин Авидзба вышел во второй круг Кубка Кремля

498-я ракетка мира российский теннисист Ален Авидзба, получивший уайлд-кард от организаторов турнира «ВТБ Кубок Кремля», пробился во второй круг, обыграв соотечественника Алибека Качмазова (WC) со счётом 6:1, 4:6, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.
Ален 11 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника, занимающего 1491-ю строчку в рейтинге ATP, 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал Авидзба, впервые в карьере выигравший матч на турнире ATP, поспорит с представителем Сербии Николой Милоевичем (LL).
В 2018 году победителем Кубка Кремля стал россиянин Карен Хачанов. В финале он за 55 минут обыграл представителя Франции Адриана Маннарино со счётом 6:2, 6:2.
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