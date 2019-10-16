Блинкова прокомментировала победу над 15-летней Гауфф на турнире в Люксембурге

Российская теннисистка Анна Блинкова, посеянная на турнире в Люксембурге под восьмым номером, поделилась впечатлениями от победы над 15-летней американкой Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:0 в первом круге соревнований.
«Я очень довольна своим выступлением. Не допустила много ошибок и выбрала правильную тактику. Сегодня я была спокойна и хорошо справилась со своей работой. Я действовала очень сосредоточенно. Знаю, что Кори — отличный игрок, и также знала, что она выиграла турнир WTA, поэтому я была хорошо подготовлена», — приводит слова Блинковой официальный сайт WTA.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 226 400 россиянка поспорит с немкой Татьяной Марией.
В 2018 году чемпионкой турнира в Люксембурге стала немка Юлия Гёргес. В финале она обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:4, 7:5.
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