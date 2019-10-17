Тренер японской теннисистки обратил внимание на большую грудь Гёркес

Кристиан Захалка, тренер японской теннисистки Мисаки Дои, во время подсказки своей подопечной обратил внимание на большую грудь немецкой теннисистки Юлии Гёркес.

«Понятно, это как играть против Карловича с большой грудью. Но, послушай, она не сможет постоянно так подавать», — сказал Захалка во время сет-брейка.

Несмотря на подсказки тренера Дои потерпела поражение от Гёркес на турнире в Люксембурге со счётом 7:5, 1:6, 3:6. Во втором круге немка встретится с представительницей Румынии Сораной Кырстей.

Отметим, Гёркес в прошлом году добралась до финала турнира в Люксембурге, где проиграла швейцарке Белинде Бенчич.

Турнир в Люксембурге проходит с 14 по 20 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет €226 400.

Видео доступно в «твиттере» «Наваль Надаль».

Фото доступно на странице Юлии Гёркес в «инстаграме».