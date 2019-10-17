Тарпищев назвал фаворитов Кубка Кремля после снятия с турнира Медведева

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о перспективах Карена Хачанова и Андрея Рублёва на турнире «ВТБ Кубок Кремля».



«Так как Медведев снялся, ему просто объективно не надо принимать участие, то Хачанов и Рублёв остаются главными фаворитами Кубка Кремля. И хочу отметить, что Рублев в своём первом матче действовал слишком прямолинейно. Ему надо побольше творчества», — цитирует Тарпищева ТАСС.



Напомним, Андрей Рублёв пробился во второй раунд московских соревнований, где сегодня сыграет с представителем Беларуси Егором Герасимовым. Карен Хачанов добыл волевую победу над Филипом Кольшрайбером во втором круге и вышел в четвертьфинал. Его следующим соперником станет итальянец Андреас Сеппи.