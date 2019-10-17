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Бертенс — о победе над Канепи: московские зрители очень помогли мне

Бертенс — о победе над Канепи: московские зрители очень помогли мне
Теннис / Кубок Кремля 0

Голландская теннисистка Кики Бертенс прокомментировала свой выход в четвертьфинал соревнований «ВТБ Кубок Кремля». В трёх партиях она обыграла теннисистку из Эстонии Кайю Канепи — 4:6, 6:3, 7:5. Бертенс посеяна на турнире под вторым номером.

«Я просто сражалась за каждое очко, чтобы выиграть матч, и зрительская поддержка очень помогла мне сегодня. Главное, чтобы моё тело чувствовало себя отлично. В следующем матче я буду стараться играть так же агрессивно, как я могу и буду бороться за каждый мяч», – прокомментировала свою победу вторая сеяная турнира», — цитирует Бертенс официальный сайт соревнований.

В следующем матче Кики встретиться с победителем матча Анастасия Севастова (Латвия) – Кристина Младенович (Франция).

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