Бертенс — о победе над Канепи: московские зрители очень помогли мне

Голландская теннисистка Кики Бертенс прокомментировала свой выход в четвертьфинал соревнований «ВТБ Кубок Кремля». В трёх партиях она обыграла теннисистку из Эстонии Кайю Канепи — 4:6, 6:3, 7:5. Бертенс посеяна на турнире под вторым номером.



«Я просто сражалась за каждое очко, чтобы выиграть матч, и зрительская поддержка очень помогла мне сегодня. Главное, чтобы моё тело чувствовало себя отлично. В следующем матче я буду стараться играть так же агрессивно, как я могу и буду бороться за каждый мяч», – прокомментировала свою победу вторая сеяная турнира», — цитирует Бертенс официальный сайт соревнований.



В следующем матче Кики встретиться с победителем матча Анастасия Севастова (Латвия) – Кристина Младенович (Франция).