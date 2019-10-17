Кр. Плишкова показала 2-й результат в истории женского тенниса по эйсам в матче
Чешская теннисистка Кристина Плишкова в матче второго круга турнира в Люксембурге с представительницей Пуэрто-Рико Моникой Пуиг выполнила 28 подач навылет. Это второй результат в истории женского тенниса.
Рекорд также принадлежит Кристине, и примечательно то, что он был установлен в матче с этой же соперницей на Открытом чемпионате Австралии 2016 года (31 эйс). Третий результат в истории по количеству эйсов в матче продемонстрировала немка Сабина Лисицки в 2015 году — 27 подач навылет.
В Люксембурге Плишкова проиграла Пуиг со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:7 (6:8). Следующей соперницей Моники будет победительница поединка Юлия Гёргес (Германия, 2) — Сорана Кырстя (Румыния). Турнир завершится 20 октября.
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