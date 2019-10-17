Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кр. Плишкова показала 2-й результат в истории женского тенниса по эйсам в матче

Кр. Плишкова показала 2-й результат в истории женского тенниса по эйсам в матче
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Кристина Плишкова в матче второго круга турнира в Люксембурге с представительницей Пуэрто-Рико Моникой Пуиг выполнила 28 подач навылет. Это второй результат в истории женского тенниса.

Рекорд также принадлежит Кристине, и примечательно то, что он был установлен в матче с этой же соперницей на Открытом чемпионате Австралии 2016 года (31 эйс). Третий результат в истории по количеству эйсов в матче продемонстрировала немка Сабина Лисицки в 2015 году — 27 подач навылет.

В Люксембурге Плишкова проиграла Пуиг со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:7 (6:8). Следующей соперницей Моники будет победительница поединка Юлия Гёргес (Германия, 2) — Сорана Кырстя (Румыния). Турнир завершится 20 октября.

Люксембург. 2-й круг
17 октября 2019, четверг. 13:00 МСК
Моника Пуиг
84
Пуэрто-Рико
Моника Пуиг
М. Пуиг
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 7 8
6 5 		6 6 6
         
Кристина Плишкова
70
Чехия
Кристина Плишкова
К. Плишкова
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019