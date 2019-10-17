Блинкова разгромила Марию и сыграет с Гаспарян в четвертьфинале Luxembourg Open
Российская теннисистка Анна Блинкова, посеянная на турнире в Люксембурге под восьмым номером, вышла в четвертьфинал, разгромив представительницу Германии Татьяну Марию со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 47 минут.
21-летняя уроженка Москвы дважды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 226 400 Блинкова поспорит с соотечественницей Маргаритой Гаспарян. Турнир завершится 20 октября.
В 2018 году чемпионкой турнира в Люксембурге стала немка Юлия Гёргес. В финале она обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:4, 7:5.
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