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Блинкова разгромила Марию и сыграет с Гаспарян в четвертьфинале Luxembourg Open

Блинкова разгромила Марию и сыграет с Гаспарян в четвертьфинале Luxembourg Open
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Блинкова, посеянная на турнире в Люксембурге под восьмым номером, вышла в четвертьфинал, разгромив представительницу Германии Татьяну Марию со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 47 минут.

21-летняя уроженка Москвы дважды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 226 400 Блинкова поспорит с соотечественницей Маргаритой Гаспарян. Турнир завершится 20 октября.

В 2018 году чемпионкой турнира в Люксембурге стала немка Юлия Гёргес. В финале она обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:4, 7:5.

Люксембург. 2-й круг
17 октября 2019, четверг. 16:05 МСК
Татьяна Мария
86
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1  
6 		6  
         
Анна Блинкова
66
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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