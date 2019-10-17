Свитолина – о поражении от Кудерметовой: всё сложилось не в мою пользу

Четвёртая ракетка мира украинка Элина Свитолина, посеянная на «ВТБ Кубке Кремля» под первым номером, прокомментировала поражение от россиянки Вероники Кудерметовой со счётом 2:6, 6:1, 5:7 в матче второго круга соревнований.
«Мне кажется, был непростой матч, но мы играли хорошо в третьем сете. Концовка встречи получилась упорной. К сожалению, всё сложилось не в мою пользу.
Буду восстанавливаться и готовиться к итоговому турниру в Шэньчжэне. Определенно, настрой у меня позитивный, потому что мне предстоит защитить титул. Очень этого жду. Постараюсь выложиться на все 100 процентов. Остался последний рывок, ведь это заключительный турнир в сезоне», — приводит слова Свитолиной пресс-служба турнира.
За выход в полуфинал соревнований Кудерметова поспорит с победительницей поединка Варвара Грачёва (Россия, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
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