Свитолина – о поражении от Кудерметовой: всё сложилось не в мою пользу

Четвёртая ракетка мира украинка Элина Свитолина, посеянная на «ВТБ Кубке Кремля» под первым номером, прокомментировала поражение от россиянки Вероники Кудерметовой со счётом 2:6, 6:1, 5:7 в матче второго круга соревнований.



«Мне кажется, был непростой матч, но мы играли хорошо в третьем сете. Концовка встречи получилась упорной. К сожалению, всё сложилось не в мою пользу.



Буду восстанавливаться и готовиться к итоговому турниру в Шэньчжэне. Определенно, настрой у меня позитивный, потому что мне предстоит защитить титул. Очень этого жду. Постараюсь выложиться на все 100 процентов. Остался последний рывок, ведь это заключительный турнир в сезоне», — приводит слова Свитолиной пресс-служба турнира.



За выход в полуфинал соревнований Кудерметова поспорит с победительницей поединка Варвара Грачёва (Россия, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия).