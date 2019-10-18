Медведев вслед за Кубком Кремля снялся с турнира в Вене из-за усталости

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий четвёртую строчку мирового рейтинга, не примет участие в соревнованиях категории ATP 500 в Вене (Австрия), который пройдёт с 19 по 27 октября. Об этом сообщает журналист Михал Самульски в своём «твиттере».



По его словам, Медведев принял решение отказаться от выступления на турнире Erste Bank Open, сославшись на усталость. Первым сеяным соревнований после снятия россиянина станет австриец Доминик Тим.



Напомним, ранее Медведев отказался от участия в «ВТБ Кубке Кремля» в Москве, где он также должен был стать первой ракеткой турнира. Причиной снятия стала усталость после победного «Мастерса» в Шанхае (Китай).



На предыдущих шести турнирах Даниил доходил минимум до финалов (трижды в итоге Медведев завоёвывал титул).